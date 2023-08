met video Lift kapot na noodweer, bewoners ‘vast’ in ouderencom­plex Zwolle: ‘Ik kan zelfs niet naar de dokter’

En weer is het mis. Bejaarde bewoners van appartementencomplex Gildehuys in Zwolle moeten het al dagen doen zonder lift. ,,Ik ben longpatiënt en moet vier keer per dag de trap op en af om mijn hondje uit te laten. Niet te doen.’’ Wanneer houdt deze ellende op, verhuurder Woonzorg?