Go Ahead Kampen vermorzelt ambities asv Dronten op het veld en die van zichzelf aan de tekentafel…

Willem (68) opent een deur in zijn chalet op Urk en deinst terug: ‘Ik haalde meteen mijn vrouw van het toilet’

Dat is even schrikken als hij zaterdagmorgen de deur van de slaapkamer opent. Willem van Vliet (68) ziet vlammen achter het raam. Wel anderhalve meter hoog. Hij bedenkt zich geen moment en stuurt zijn vrouw naar buiten. Dan haalt hij zo snel mogelijk hun eigendommen uit de chalet op Urk. ,,Het ging razendsnel, in vijf minuten stond het hele huisje in brand.’’