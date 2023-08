Hartenkreet van boerin Anje uit Biddinghuizen vindt massaal gehoor: ‘Barstte in tranen uit’

Volleybal­club Zwolle waarschuwt voor faillisse­ment door gebrek aan vrijwilli­gers: ‘Vijf voor twaalf’

Het bestuur van VC Zwolle is bezorgd over zijn volleybalvereniging. Een ernstig gebrek aan vrijwilligers bedreigt het voortbestaan, stellen de bestuursleden. ,,De toekomst van onze vereniging hangt aan een zijden draadje.’’ Wat is er aan de hand?