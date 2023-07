‘Heb geduld’, zeggen duizenden Jehovah's Getuigen in Swifterbant: ‘In de rij bij de kassa, maar ook in de wereld’

Met video Dit is het verhaal achter de giganti­sche bever op deze Zwolse flat: ‘Normaal treffen ze elkaar niet, maar dankzij de kunst wel’

Schrik niet: een gigantische bever is het nieuwe straatbeeld van de Palestrinalaan in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het doel van de nieuwe muurschildering is niet per se dat het ‘leuk’ of ‘mooi’ is. De zijkant van de James Last-flat moet ervoor zorgen dat mensen met elkaar in gesprek gaan.