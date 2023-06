Helder weer in Dronten vandaag

nacompetitie Zeewolde levert liever strijd binnen dan buiten de lijnen en doet dat met succes

Na een nerveuze start is Zeewolde de nacompetitie om een plek in de tweede klasse begonnen met een overwinning op Advendo’57. Een wake-up call in de drinkpauze en een gelukkige openingstreffer zetten de ploeg op het goede spoor richting de 3-0 zege.