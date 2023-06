Heldere dag in Dronten

Teller blijft oplopen in Lelystad: opnieuw dode kat in Gelderse Diep gevonden

Al maanden worden in het Gelderse Diep in Lelystad dode katten gevonden. De teller staat ondertussen op meer dan twintig en daar komt opnieuw één bij. Hoewel vorige maand voor het eerst een levende kat uit het water is gehaald was het afgelopen zaterdag weer mis.