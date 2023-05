Het geloof wordt dit weekend massaal gevierd in Biddinghuizen: ‘Schommelen met God, hoe mooi kan het zijn?’

Formateur Flevoland verwacht volgende maand coalitieak­koord: ‘Iedereen wil bestuursak­koord’

Formateur Pieter van Maaren verwacht dat de vijf formerende partijen in Flevoland in de tweede helft van juni tot een coalitieakkoord komen, zegt hij voor de camera van Omroep Flevoland. BBB, VVD, PVV, de ChristenUnie en SGP zitten al een tijd samen aan tafel in de provincie.