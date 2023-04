Hoe verder met de dodenherdenking in Dronten nu de laatste airgunner is overleden? ‘Hij is er toch een beetje bij’

Gemeente na nieuw verkeerson­ge­val in Kampen: ‘Weinig klachten over rotonde’

Wethouder Richard Boddeus denkt niet dat er iets mis is met de rotonde op de kruising Flevoweg-Oostzeestraat in Kampen, nu daar op tweede paasdag een auto door nog onbekende oorzaak via het fietspad in de berm belandde. ,,Ik heb er verder weinig klachten over gehoord.”