In Dronten op zoek naar voorouders: ‘Ik lijd als sinds mijn veertiende aan deze ziekte’

Ouders mogen hun jonge kinderen meenemen naar dit ‘café’ in Dronten

Ouders van kinderen tot en met 4 jaar kunnen dit jaar weer terecht in het Opgroeicafé, dat vanaf 10 januari tweewekelijks wordt gehouden in de FlevoMeer Bilbiotheek in Dronten. Het Opgroeicafé is bedoeld om ervaringen uit te wisselen. En de kinderen, die mogen gewoon mee naar dit café.

5 januari