Informatieavond voor Flevolandse boeren over gemeenschappelijk landbouwbeleid

Met kant-en-kla­re huizen draagt Staphorst bij aan oplossing woningnood: 'Dit is een mijlpaal'

Op een voormalige parkeerplaats in Staphorst worden binnenkort veertien duurzame houten huizen geplaatst. Ze komen kant-en-klaar uit de fabriek van Startblock in Emmeloord. De woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens zijn een (kleine) bijdrage aan het oplossen van de enorme woningnood in ons land.