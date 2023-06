Journalisten boycotten Lowlands nadat organisatie geld eist voor toegang: ‘Slecht signaal en onjuist’

Kersverse coalitie in Flevoland baalt van kritiek en wil het vooral over de inhoud hebben: ‘Meneer Wilders zit hier niet aan tafel’

Bij de presentatie van het coalitieakkoord in Flevoland gaat het vooral over de veelbesproken samenwerking tussen ChristenUnie en PVV. „Jammer”, zegt Anja Keuter van BBB, de grootste partij in de polder. „Als we overal de landelijke politiek bij halen dan kunnen we niet meer samenwerken hier.”