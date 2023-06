K. (58) rijdt tiener van zijn fiets: ‘Wie heeft de telefoon van mijn zoon kapotgemaakt?’

Kampen kan genieten van klassieke circusacts en ongedwon­gen kneuterig­heid bij Circus Bossle

In de circustent van de Duitse circusfamilie Bossle lijkt het of de tijd heeft stilgestaan. De nostalgische wereld vol rood pluche en klatergoud komt tot leven in de voorstellingen van dit familiecircus. Van 10 tot en met 17 juni strijkt het circus weer neer op het Burgemeester Berghuisplein in Kampen.