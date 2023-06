Kans op coffeeshop in Dronten? GroenLinks en PvdA willen onderzoek: ‘Hét middel tegen straatdealers’

Onderzoek naar mysterieu­ze koeien­sterf­te bij boer Jaap langs mogelijk vervuilde dijk: ‘Eindelijk wat druk’

Een nieuw hoofdstuk rond de mysterieuze dood van 23 koeien op de veehouderij van boer Jaap Bos in Noordeinde. De provincie Overijssel laat onderzoeken of de koeiensterfte te maken heeft met mogelijk vervuilde grond in de dijken van Het Reevediep. ,,Er komt eindelijk een keer wat druk op”, zegt Bos over de nieuwe stap. Maar het had wat hem betreft ook veel eerder gekund.