Knooppunt Roggebot ligt er nog één weekend uit: ‘Volgens verkeersregelaar moest ik navigatie maar uitzetten’

MET VIDEO Flinke schuur­brand op Urk, inhoud volledig verloren

Aan het Enkhuizerzand op Urk is vanmiddag rond 14:00 uur een schuurtje in vlammen opgegaan. Het schuurtje zat aan een woning vast, maar door snel optreden van de brandweer is het vuur niet overgeslagen naar het huis.