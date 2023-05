Lichte bewolking in Dronten vandaag

Van bouwvakker naar meesterbak­ker: Heel Holland Bakt-finalist Jan uit Zwolle gaat kookwork­shops geven

Heel Holland Bakt smaakte naar meer voor tegelzetter Jan Spannenberg (44) uit Zwolle. En dus gaat hij nu bakworkshops geven. Begin dit jaar greep hij in het tv-programma nét naast de titel ‘beste thuisbakker’. Nu pakt hij zijn kans om er meer mee te doen. ,,Als je vorig jaar tegen me gezegd had dat ik bakworkshops zou gaan geven, had ik je uitgelachen.’’