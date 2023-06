Lieferink en DSV’61 door de knieën na uitputtingsslag: ‘Slapen zal niet zo makkelijk gaan’

Honderd kilometer per uur te hard door Zwolle: politie neemt rijbewijs in beslag

Een snelheidsduivel is zondagmiddag in Zwolle door de politie gesnapt. Deze automobilist overschreed met meer dan honderd kilometer per uur de maximale snelheid op de Ceintuurbaan. Het kostte de persoon diens rijbewijs.