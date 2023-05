Lowlands maakt 26 nieuwe namen bekend: De Jeugd van Tegenwoordig en MEROL toegevoegd

Ontdek­tocht Oostrand Dronten van start

Wie de Oostrand van Dronten wil ontdekken, kan vanaf zaterdag 27 mei meedoen aan de Oostrand Ontdektocht. Het is de bedoeling dat deelnemers minimaal vijf van de twintig bedrijven op de kaart van de Polderpionierroute bezoeken. Bij elk bedrijf is een andere vraag over het gebied te vinden. En er valt nog wat te winnen ook.