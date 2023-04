Meerdere gewonden bij frontale botsing in Biddinghuizen

Zo gaan de straten in twee nieuwbouw­wij­ken in IJsselmui­den heten

Wie een huis koopt in nieuwbouwwijk De Bakkerij of het Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden, woont straks misschien aan de Tarwe, Walnoot of Schoonzicht. De straatnamencommissie van de gemeente Kampen heeft de straatnamen bedacht, rekening houdend met de historie van de gebieden.