Nachtvlinders spotten populaire hobby: 511 soorten geteld in Dronten

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: KNRM in het zonnetje gezet in Dronten • Bezoek vanwege huwelijks­ju­bi­le­um

Eppo en Hanneke ten Cate - Tjoelker uit Zwolle vierden feest. Dat leverde ze een bezoekje op van de wethouder. Daarnaast werd er gedanst in Zwolle door Diff; iets waar ze het hele jaar naartoe werkten. En twee vrijwillige bemanningsleden van de KNRM kwamen in hun reddingspakken naar Dronten toe. Dit stuurden onze lezers deze week in.