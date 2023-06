Nieuw monument in Dronten na vernieling tientallen glazen panelen: ‘Veel mensen willen iets doen’

Hield KWF eerder deze week nog een slag om de arm, inmiddels is het zeker dat er een nieuwe herdenkingsplek komt in Dronten ter nagedachtenis aan mensen die zijn overleden aan kanker. Of op die plek weer glazen panelen komen te staan - zoals het monument dat begin deze week werd verwoest - is nog de vraag. KWF wacht overigens nog even met het opruimen van de scherven. ,,We zien dat het emotionele waarde heeft.’’