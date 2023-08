Onderzoekers vinden nieuwe variant van vogelgriep na ruiming bij legbedrijf in Biddinghuizen

Brand op azc-ter­rein in Dronten, één bewoner kan huis niet snel uit: ‘Was nog wel even spannend’

Een man heeft vannacht vastgezeten in zijn woning toen daar brand was uitgebroken. De brand woedde in een van de huizen op het azc in Dronten. De brandweer heeft de man uiteindelijk uit zijn benarde positie weten te bevrijden.