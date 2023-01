Ouders mogen hun jonge kinderen meenemen naar dit ‘café’ in Dronten

Ouders van kinderen tot en met 4 jaar kunnen dit jaar weer terecht in het Opgroeicafé, dat vanaf 10 januari tweewekelijks wordt gehouden in de FlevoMeer Bilbiotheek in Dronten. Het Opgroeicafé is bedoeld om ervaringen uit te wisselen. En de kinderen, die mogen gewoon mee naar dit café.

Het Opgroeicafé is bij uitstek de plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en informatie ontvangen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In een ontspannen sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee, is iedereen welkom.

Omdat oppas regelen soms al moeilijk genoeg, is mogen de kinderen gewoon mee naar het Opgroeicafé. Er is speelgoed en er zijn prentenboeken, zodat ook de kleintjes zich prima vermaken.

Handpoppen

Op 24 januari, tijdens de tweede editie van dit jaar, is er meteen iets bijzonders te beleven tijdens het café. In het kader van de Nationale Voorleesdagen is er die ochtend een handpoppenshow. Het boek Maximiliaan Modderman geeft een feestje staat daarin centraal.

Het Opgroeicafe Dronten wordt georganiseerd door de FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal Welzijn en vindt vanaf 10 januari elke tweede en vierde dinsdag van de maand vanaf 10.00 uur plaats. Het is gratis en normaal gesproken zonder aanmelding te bezoeken. Voor de poppenvoorstelling op 24 januari is wel een aanmelding gewenst, dit kan via deze link.

Volledig scherm Maximiliaan staat centraal in de voorstelling. © De Meerpaal