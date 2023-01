Proeflesweek vol dans, gym en kunst in De Meerpaal Dronten

Tijdens de Proeflesweek wordt in De Meerpaal in Dronten alles uit de kast getrokken om de Drontenaren te porren voor een leuke activiteit. In die week is iedereen welkom een kijkje te nemen in de lesruimtes, docenten te ontmoeten en om zelf mee te doen.

Het is mogelijk om samen met vrienden, buren of familie de lessen te volgen. Dat kan bij Kleuterdans, Jazz-streetdance, Musicalles, Fotografie, zingen bij Sweet Sixty of bij de Swifter Smarties, maar ook met Yoga voor Ouderen en Seniorengym.

Naast de lessen in De Meerpaal zijn er cursussen in Biddinghuizen en in Swifterbant. De Proeflesweek begint op maandag 9 januari en duurt tot en met zaterdag 14 januari.