Rennen door de raadszaal: De Meerpaal en Sport in Dronten houden voor het eerst Urban Trail

MET VIDEO Erkenning van de Koning voor ‘strijder’ Marian (66) uit IJsselmui­den die onterecht vastzitten­de Amerikaan vrij kreeg

Hij was er zelf niet bij, maar de stem van Vincent Simmons klonk vanochtend in de Stadsgehoorzaal in Kampen. De Amerikaan die jarenlang onterecht vastzat bedankte via een geluidsfragment Marian, ‘a warior’ (strijder), die zich jarenlang inzette voor de vrijlating van Simmons. Voor die strijd kreeg de IJsselmuidense vandaag een lintje opgespeld.