Rianne koos na callcenter voor WW-uitkering, en toen voor de zorg: ‘Ik wilde geen producten aansmeren’

korfbal zwolle Nieuwe domper voor Wit-Blauw, sterke reeks Exakwa, Juventa en ASVD op de laatste plaats

De korfballers van Wit-Blauw zitten momenteel niet in de meest gelukkige fase. Voor de tweede week op rij verloren de Kampenaren in de slotminuut. Dit keer was Tweemaal Zes de kwelgeest, 24-23. In de eerste klasse was het wel prijs voor Exakwa. De promovendus uit Lelystad pakte tegen De Granaet alweer de derde zege van het prille seizoen (18-22).

18 december