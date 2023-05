Storing Elburgerbrug opgelost

LIVE | Kan PEC Zwolle vanavond al de koppositie heroveren?

De titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie is spannender dan ooit, maar krijgt vanavond nog geen ontknoping. Waar koploper Heracles Almelo op bezoek gaat bij het in vorm verkerende NAC Breda, hoopt PEC Zwolle thuis op drie punten tegen Roda JC. Laatstgenoemde duel begint om 20.00 uur en is hier live te volgen!