Straten liggen open, geen stroom, maar overlast is beperkt: Liander probeert iets nieuws in Dronten

Absurd. Dat vinden acht boerenfamilies bij Zeewolde van het idee om een superkazerne te bouwen op hun vruchtbare landbouwgrond. ,,Waarom zoekt de overheid niet een locatie op zandgrond? Of breidt men bestaande kazernes uit?” LTO komt in actie, er is een petitie gestart en de gezinnen hebben een brief gestuurd aan defensieminister Kajsa Ollongren.