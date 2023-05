Tientallen geëvacueerde Nederlanders uit Soedan opgevangen bij Europarcs Biddinghuizen

Robert (37) wil ‘de waarheid’ van zijn ex en stuurt bloemen en ballonnen: ‘Waarom stopt dit niet?’

‘Ik wilde weten waarom het uit was en ik heb recht op de waarheid’, zei Robert de G. (37) uit Emmeloord bij de politie. Toen zijn ex geen contact meer met hem wilde, besloot hij haar vorig jaar daar gewoon toe te dwingen. Hij stuurde ballonnen, bloemen, volgde haar auto met een tracker en belde talloze keren. ,,Waarom stopt dit niet’’, verzuchtte zijn ex vandaag in de rechtbank.