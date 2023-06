Explosie in elektrici­teits­sta­ti­on Zeewolde

In een hoogspanningsstation aan de Bloesemlaan in Zeewolde is vanmiddag een explosie geweest. De brandweer was aanwezig, maar is inmiddels weer weg. De situatie is overgedragen aan medewerkers van het station. Dit meldt de Veiligheidsregio Flevoland.