Veel vrijwilligers melden zich voor buurtbus Dronten die stadsbus vervangt, maar er zijn nóg meer nodig

MET VIDEO Opvallende bocht in fietspad Zwolle doet wenkbrau­wen fronsen: ‘Ik vind ’m verschrik­ke­lijk’

,,Je moet er volop in de remmen.” Gebruikers en de Fietsersbond uiten hun zorgen over een aanpassing van het fietspad richting de Mastenbroekerbrug in Zwolle. Daar is recent een opvallende u-bocht aangebracht. ,,Ik vind ’m verschrikkelijk, veel te scherp.”