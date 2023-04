Voedselbank Dronten houdt actie in Biddinghuizen

Een of meerdere schoten in de lucht bij bedreiging in Lelystad: ‘Het was een hele heisa’

Bij een ruzie tussen twee personen in de Schipbeek in Lelystad zijn maandagavond een of meerdere schoten gelost. Er raakte niemand gewond, volgens de politie werd er in de lucht geschoten. De dader is nog spoorloos. ,,Het was een hele heisa.’’