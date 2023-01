Voorleesfeestjes en theater tijdens de Nationale Voorleesdagen in Flevomeer Bibliotheek

In de bibliotheek in Dronten begint het feest woensdag 25 januari om 15.00 uur. Kinderen kunnen er op vrolijke muziek dansen met Anita Koopman. Meedoen is gratis, maar wel even aanmelden via de website. De peuterdans vindt op vrijdag plaats in Swifterbant en woensdag 1 februari in Biddinghuizen.