Windpark bij IJsselmeer in strijd met Europees recht, maar mag voor nu doorgaan

Deze ‘heftige’ achtbaan moet Walibi aan veel meer bezoekers helpen: ‘Primeur voor de wereld’

Walibi Holland wil eindelijk de grens van een miljoen bezoekers per jaar doorbreken. Over drie jaar moet het zover zijn, zegt directeur Mascha Taminiau. Er liggen concrete plannen om deze ‘mijlpaal’ te halen. Prominent onderdeel is de bouw van een achtbaan die z’n gelijke nog niet kent in de wereld. ,,We voegen behoorlijk wat vierkante meters toe.’’