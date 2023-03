Wodka en wijn wakkeren bij Stefan (44) uit Elburg woede aan: ‘Herken me niet in wat ik heb gedaan’

Vechtpar­tij en aanranding in Kampen: politie houdt twee mannen (26 en 45) aan

In de vroege morgen van zondag 19 maart ging het mis in de Voorstraat in Kampen. In de buurt van het Unieplein vond een vechtpartij plaats. Ook zou er sprake zijn geweest van aanranding. De politie heeft twee verdachten aangehouden.