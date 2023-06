25 kilometer lint voor de Vierdaagsefeesten, met plezier gemaakt in Druten

Stads­schouw­burg Nijmegen herdenkt Keti Koti met voorstel­ling over oud Gelders pamflet tegen slavernij

Een vrouw uit Driel borduurde in de achttiende eeuw een politiek pamflet tegen de slavernij. De theatervoorstelling Louise, van Reframing HERstory Art Foundation, is hierop gebaseerd. Het stuk is zaterdag 1 juli te zien in Stadsschouwburg Nijmegen. Op die dag dat wordt herdacht dat 150 jaar geleden de slavernij is afgeschaft.