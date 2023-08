Nederland­se ambulance was sneller bij doodgebloe­de Pool geweest, hierom gebeurde dat toch niet

Een Duitse ambulance had dertien minuten nodig om in Wyler te komen, waar twee weken geleden een zwaargewonde Pool hevig bloedde na een steekpartij. Een Nederlandse ziekenwagen was er veel sneller geweest, maar er wordt nooit ‘over de grens’ gealarmeerd.