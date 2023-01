Daniël van Rooijen stond op het boodschappenlijstje van een Jodenjager: ‘En toen kreeg ik de kogel’

Drie harde knallen klinken in de koude avondlucht op maandag 16 januari 1943 op de weg van Druten naar Puiflijk. Kogels slaan in het lichaam van de Joodse onderduiker Daniël van Rooijen. Ze komen uit het pistool van de Amsterdamse politieman en Jodenjager Jan-Willem Jacobs.

Dat heeft Drutenaar Geert van Tongeren ontdekt. Hij is al jaren bezig met onderzoek naar de zaak Van Rooijen. ,,De vraag die bleef knagen, was of er meer over Jacobs zou zijn te vinden”, zegt Van Tongeren. Dat bleek zo te zijn. In een extra streng bewaakte afdeling van het Nationaal Archief vond de Drutenaar wat hij zocht.