Druten opent crisisnoodopvang voor 100 vluchtelingen: ‘In november moet er wat staan’

column Soms roep ik per ongeluk ‘Jongens!’, maar dat bedoel ik dan algemeen

In wat je wel of niet mag, kunt of moet zeggen, maak ik dagelijks fouten. Meestal heb ik dat pas in de gaten als het te laat is, maar ja, zo gaat dat nu eenmaal met fouten. Soms besef ik het tijdens het maken van de fout en dan ga ik die meteen corrigeren waardoor de fout veel meer aandacht krijgt, en daarvan zeg ik uiteraard dat het echt niet de bedoeling is.