Geld voor nieuwe koelkast of gratis openbaar vervoer: Druten wil meer hulp voor minima

Nieuw boek: de strijd tussen de Maldense pastoor en de zuipende gildebroe­ders

De pastoor die preekte tegen het uitzinnige drankgebruik van gildeleden haalde het boek wel, de stelende gildekoning die eindigde in armoede niet. De Maldense neerlandicus Geert Dibbets moest keuzes maken om zijn boek over het ter ziele gegane gilde Sint Antonius Abt op maar 236 pagina's te houden. Tussen kerk en kroeg ligt nu in de boekhandel.