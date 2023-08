Bioloog Mátyás (31) is de Freek Vonk van Nijmegen: ‘Ik wil zo min mogelijk activis­tisch zijn’

Bioloog Mátyás Bittenbinder (31) uit Nijmegen is zoetjesaan in navolging van Freek Vonk een bekende Nederlander aan het worden, met zijn enthousiaste verhalen over allerhande beestjes. Maar hij doet ook serieus onderzoek, naar hoe slangengif kankerpatiënten kan gaan helpen.