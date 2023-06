Heldere ochtend en middag in Druten

Kermes in Druten voor slachtof­fers aardbeving: ‘Het zit in de Turkse cultuur om te helpen als het nodig is’

Stichting Sami heeft de Turkse gemeenschap in Druten gemobiliseerd voor een kermes, een braderie, naast De Bogerd. „De opbrengst van de verkoop is voor de slachtoffers van de aardbeving in februari in Turkije”, vertelt voorzitter Asim Öner.