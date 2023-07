Het lek is boven bij de Octopus, maar liefst snel een nieuwe school in Horssen

indebuurt.nl Van rotte kies naar aanwinst: hoe het 'lelijkste gebouw van Nijmegen' verandert in een woontoren

‘Het lelijkste gebouw van Nijmegen’, die titel kreeg het hoekpand op Plein 1944 in 2014. Ooit zat hier een Intersport in, daarvoor was het een bioscoop. Het hoekpand ging in 2019 tegen de vlakte en nu wordt het omgetoverd tot appartementencomplex. Dit is de verandering van Plein 1944 in beeld.