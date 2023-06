Kiosksoap Druten nadert ontknoping: wat gaat het kosten en blijft hij groen?

Een kiosk als een IKEA-kast: hij staat uiterlijk 1 juli op de Markt in Druten

Druten krijgt zijn kiosk op de Markt. Eindelijk. Want al in mei vorig jaar kocht Druten een oude Nijmeegse bloemenkiosk voor 1 euro. En toen werd het lange tijd stil. Maar op 1 juli, of misschien wat vroeger, staat-ie er.