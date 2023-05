Politie na derde inval in kerk gevlucht gezin: strafrechtelijk onderzoek naar situatie jongste kind

Dinsdagmiddag duurde de politieactie meerdere uren. Volgens buurtbewoners stonden agenten in uniform en burger aan meerdere zijden van de kerk. Wat de aanleiding van deze derde inval was, is onbekend. ,,Het is een geplande inval in een lopend onderzoek. Daar doen we geen uitspraken over”, zei een politiewoordvoerder.