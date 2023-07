Blauwalg in Wijchens Meer en Loonse Waard: ook afgeraden om honden te laten zwemmen

Er is blauwalg geconstateerd in het Wijchens Meer, midden in het dorp, en in de Loonse Waard bij Niftrik. Dat laat de gemeente Wijchen weten. Ze heeft borden geplaatst om bezoekers te waarschuwen.