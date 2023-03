SCD-hoofdtrainer Alfred Verwaaijen wordt assistent-coach bij AWC

Betuwse politiek wil ophelde­ring over ‘stikstof­shop­pen’ door Nijmegen: ‘Geef overzicht van alle stikstof­rech­ten’

Als een Betuwse boer stopt of zijn bedrijf inkrimpt, moeten de vrijgekomen stikstofrechten binnen de eigen gemeentegrenzen blijven en niet zomaar worden opgekocht door derden. Daarvoor pleit een groot deel van de politiek in Overbetuwe en één partij in Lingewaard.