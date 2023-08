Tiel zoekt aankno­pings­pun­ten voor herkomst van vieze geur, maar gaat riool niet verder onderzoe­ken: ‘Niet zinvol’

Tiel is nog altijd op zoek naar de herkomst van de stank die afgelopen weekend een deel van de binnenstad in zijn greep hield. Maar verder onderzoek naar het rioolstelsel gaat niet plaatsvinden. ‘Dat is niet zinvol’, zegt de gemeente. Het is nu zoeken naar andere aanknopingspunten.