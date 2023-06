Vandaag helder weer in Druten

Familie Verink dolblij dat ze ‘Martel­moord-erfenis’ niet met de dader hoeven te delen

Ongeloof, maar bovenal blijdschap en opluchting. De familie Verink is dolblij dat ze de rechtszaak in de bizarre erfeniskwestie tegen tbs-er Laurent D. hebben gewonnen. Is hun nachtmerrie nu eindelijk voorbij? ,,We kunnen nog het bijna niet geloven”, zegt Hetty's nichtje Marijke vanuit het buitenland.