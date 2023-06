Vanochtend overwegend bewolkt weer in Druten

Bewoner overleden na felle brand in Nijmeegse woning

De bewoner van een portiekflat aan de Sperwerstraat in Nijmegen is woensdag overleden, nadat er afgelopen weekend een felle brand in zijn woning uitbrak. De man van in de zestig werd diezelfde nacht zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een politiewoordvoerder bevestigt nu dat hij daar is overleden.