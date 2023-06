Vijfentwintig kilometer lint voor de Vierdaagsefeesten, met plezier gemaakt in Druten

Maggie Vermeulen is blij. Zij werkt in de hagelnieuwe werkplaats die cultureel centrum D’n Bogerd in Druten heeft ingericht aan de Koningstraat. ,,Ik vind de afwisseling leuk. Ik werk twee dagen per week aan de bar en in de bediening van D'n Bogerd en twee dagen hier in de werkplaats.”